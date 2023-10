Le manda por WhatsApp a su madre su uniforme de trabajo en Australia y su respuesta es inesperada

La usuaria de Tik Tok Marta Cerrolaza, una joven española que trabaja en Australia, le ha mandado un vídeo a su madre a través de WhatsApp de su uniforme de trabajo... y la respuesta de esta arrasa en redes sociales.

Tal y como se puede comprobar en el vídeo, la joven al uniforme de camisa blanca y pantalón oscuro lo acompaña con un aspirador que lleva en la espalda como si fuera una mochila para limpiar la suciedad del suelo.

Tras enviarle el vídeo de ella trabajando y preguntarle por su opinión, su madre le responde con varios audios en los que prácticamente solo puede reírse a carcajada limpia.

"No puedo. Yo que me imaginaba que te iban a poner a a sentar a la gente ¡me meo! Pero oye, no había visto nunca un aspirador de espalda jajaja ¿Y le has dicho que ya no vuelves? Jajajajaja", le dice su madre.

"¡Ay que me meo! Jajajaja. Ay, ¿qué risa, no?", le pregunta, antes de decirle que ahora iba a ponerse seria y hacerle varias preguntas. Así hace, aunque la seriedad se termina rápido: "¿Cuántos días tienes que ir? ¿Cuánto tiempo tienes que ir? ¿Cuánto te van a pagar?".

La madre termina vacilando una vez más a su hija: "Te digo una cosa y es que estás monísima. Yo estoy segura de que te va a salir alguno que te va a rescatar como en las películas".

"Va a ser una comedia romántica jaja Esperando, yo qué sé, a que un día igual entra uno así como el de Elsa Pataky y te libera de esa pesada carga que lleva sobre los hombros", remata a carcajada limpia.