Presume con empresarios chinos de tener 24 años de experiencia y el comentario de ellos es DEMOLEDOR

El usuario de TikTok @adriandiazmarro ha explicado algo que vivió durante una reunión de empresarios europeos con otros chinos y que refleja muy bien la forma de ver el mundo de estos últimos.

"Recuerdo una reunión a la que asistí, para que veáis la magnitud de la barrera cultural. Mis clientes iban a vender su producto en China y parte de su presentación se fundamentaba en su amplia experiencia en el sector en Europa. En un momento de la presentación dijeron: llevamos 24 años en esto, sabemos de lo que hablamos", explica.

El usuario resalta que esa experiencia es algo que se valora mucho en Occidente pero que, quizá, no es igual en todos los lugares del mundo.

"Los compradores, que no sabían que yo hablaba chino, se miraron y uno le dijo al otro: si llevan 24 años haciendo esto y todavía no se han retirado tan buenos no serán", cuenta.

"Imaginad cuántas cosas concluyen en esta frase. La nula valoración de la experiencia, la constancia, la idea de que si eres bueno en algo, con la economía en escala que te permite China, si eres realmente un crack en su sector tienes que volverte millonario en meses", concluye.