Se encuentra una valla en Japón y llama su atención por esta razón: lo compara con España

El creador de contenido conocido como Peldanyos se encuentra viajando por Japón y se ha encontrado con algo de la que ha sacado una reflexión al compararlo con España.

"Hay una valla muy parecida a otras tantas que hay por el lugar que no es que no te deje pasar, sino que significa, sin más, que no puedes pasar", ha afirmado en el vídeo, que cuenta con más de 106.000 'me gusta'.

Lo ha comparado con las vallas que hay en España: "Si alguien pone una porque no quiere que pases al otro sitio lo más normal es que impida físicamente que pases". Sin embargo, en Japón están colocadas de manera "simbólica".

"Entienden que una persona con dos dedos de frente no necesita que se le impida el paso físicamente porque no eres un mono o un animal que simplemente va a tirar la valla abajo, sino que la va a ver y se va a preguntar que alguien la ha puesto allí por algo", ha comparado entre España y Japón.

Con ironía, un usuario ha comentado que "en España nos ponen una valla y es como decir 'a que no hay huevos a pasar'". "100 años de ventaja en cuanto a respeto", ha comentado otro sobre Japón.