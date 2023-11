Se gasta 65 euros en una gorra y lo que le ocurre no deja de acumular reacciones

El usuario de TikTok @spacemunarriz ha publicado un vídeo en su perfil oficial contando su experiencia al comprar una gorra de 65 euros. "Que alguien me explique, por favor, si esta es una manera de enviar una gorra", comenta al inicio de la publicación.

El dueño de 'La Tienda de las Gorras', que actúa con el nombre de Muna y cuyo lema es "Para los que se visten por la cabeza", compró por Internet una gorra 59fifty de la marca New Era. Lo que no se esperaba es cómo le iba a llegar su esperado paquete.

Para poner más en situación en sus seguidores ha comparado su nueva adquisición con una gorra de la misma marca. La gorra llegó a su destino completamente aplastado por el paquete en el que se encontraba: "Veremos si se puede restaurar de alguna manera. La estructura está reventada y con arrugas".

"Parece original por la bolsa, pero...", prosigue, revelando una forma de comprobar si estas gorras son auténticas. "La manera más fácil de identificar si una gorra New Era es original es con una etiqueta interior detrás del logo", explica, añadiendo que ahí hay un hilo plateado con una banda en la que aparecen todos los logotipos de New Era y "esta no la tiene, pero tampoco tiene la etiqueta clásica". Además, la gorra está fabricada en China y normalmente esta empresa las hacen en Bangladesh.

Finalmente ha llegado a la conclusión de que no sabe con exactitud si es original. Algunos usuarios han opinado y comentan que "es original 100%, pero la gorra es antigua, por el logo y su color". Otros empatizan con Muna: "No me gustan mucho las gorras, pero hasta mí me ha sentado mal", un comentario que cuenta más con 10.000 me gusta. La publicación ha acumulado casi 6 millones de visualizaciones y más de 200.000 me gusta.