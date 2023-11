El mensaje que todos queremos oír cuando pedimos a un desconocido que nos haga una foto

Es muy habitual que en los paseos turísticos, viajes o incluso planes improvisados tomarse una fotografía, ya sea solo, con amigos o familiares, para dejar guardar el recuerdo.

Se crean escenarios muy comunes cuando pedimos si nos pueden hacer una foto o cuando nos la piden. La influencer española Noemi Hopper ha dejado claro lo que haría ella, algo que nos gustaría oír a todos: "No me importa si eres mi mejor amiga o una desconocida de la calle".

"Si tu me pides una foto yo me voy a entregar al 100%", expresa. Es cierto que al aceptar tomar una foto casi de forma automática sentimos una gran responsabilidad con esa persona y queremos que la foto salga bien: "Yo me pongo de rodillas, la hago en 0,5, en retrato...".

"Cuando preguntan "Perdona, ¿me puedes hacer una foto?" ¿Cómo que perdona? ¡Por supuesto que sí!", exclama en su vídeo, que recoge ya 700.000 visualizaciones y más de 100.000 'me gusta', aclarando que "si tu has confiado en mí como tu fotógrafa, yo no te voy a decepcionar, soy parte de tu equipo. No me voy a ir de aquí hasta que el trabajo esté perfecto e impoluto".

Muchos de los usuarios están de acuerdo con Hopper. Pau comenta que viajó a Europa al año pasado y que "las mejores fotos de mi vida fueron tomadas por personas extrañas y sobre todo chicas que dieron el 1000%".

Otros tiran de ironía, como es el caso de 'Maricat Armstrong': "Sí, porque nunca puedes fiarte de las fotos de los novios", un comentario que recoge más de 4.000 'me gusta'.