Se monta un gran revuelo con estas palabras de la actriz María Hervás sobre la libertad actual

La actriz María Hervás ha vuelto a generar un gran runrún en redes sociales con sus palabras sobre la censura que puede haber hoy en día y lo ha comparado con la situación que se vivía en los 80.

En unas palabras compartidas por El cine en la Cadena Ser, la actriz ha reflexionado sobre el título de la película que protagoniza, Políticamente incorrecto, de Arantxa Echevarría y en la que salen otras actrices como Adriana Torrebejano, Pepa Aniorte, Elena Irureta o Raúl Cimas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"¡Qué pesadilla el qué dirán! Qué bien está elegido el título de Políticamente incorrecto porque estamos llegando a un momento de corrección política que se ha pasado ya", ha comenzado diciendo. Hervás ha afirmado que "estamos midiendo todo tanto que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia y en absoluto".

De hecho ella, a pesar de reconocer que nació en 1987, ha elogiado esos años y la libertad que según ella había: "Benditos 80. Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa y en la se podía debatir en las calles. Ahora vives con tensión porque no se confunda nada":

Recientemente, Hervás también estuvo en el centro de la polémica al hablar así en una entrevista en Europa Press del feminismo actual.

"Hay un ambiente muy crispado en el que se está convirtiendo todo en una lucha de la mujer contra el hombre y de la cual tenemos que salir de inmediato porque no nos está llevando a ningún buen lugar. Esto es la humanidad y en ella cabemos todos, es de todos", afirmó.

Ahí la actriz añadió las palabras más polémicas: "Eso que se dice de 'es que nos matan', que es ahora lo más feminista... Yo soy mujer y cuando lo escucho me siento agredida porque pienso en mi padre, que no ha matado un mosquito en su vida. ¿Quién nos mata? Porque a mí no me está matando nadie. O eso de 'Es que los hombres...' ¿Qué hombres? Algunos. Creo que hay que medir las palabras, las acciones, los comentarios para que la cosa no se crispe, sino unirnos todos más".