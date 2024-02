Dos actrices revelan en 'La Resistencia' cuál es "la cláusula estrella" que usan en sus contratos

El pasado 9 de febrero se estrenó en Netflix la segunda temporada de la serie 'Machos alfa'. A modo de presentación, las actrices Kira Miró, María Hervás Raquel Guerrero y Paula Gallego, que forman parte del elenco, han sido entrevistadas en La Resistencia.

David Broncano, presentador de este programa de entrevistas de Movistar +, les ha preguntado si cobran más dinero de una temporada a otra, a lo que Hervás ha respondido de manera afirmativa: "Generalmente sí, porque significa que ha funcionado".

Sin embargo, la actriz también ha admitido que "hay veces que te la lían" y firmas muchas condiciones desde un primer momento: "Intento que no me lo hagan. Recientemente no me ha pasado, pero alguna vez sí".

A continuación, ha desvelado que se la liaban "mucho" hasta que puso "una cláusula estrella" que no ha querido terminar de revelar. No obstante, lo que sí ha dicho es que son "muy pocos" los profesionales del sector que la conocen.

Y así ha concluido, con la complicidad de Miró, quién también usa la cláusula de manera habitual, el asunto: "Tú la incluyes en los contratos y te da unos ciertos privilegios (...) Yo realmente no puedo poner condiciones que yo quiero, sino que depende de las condiciones de otras personas".