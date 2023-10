Se queda encerrada con su madre en un parking y surge la magia: un minuto de pura fantasía

"Llorando de la risa, no me soporta". Con esta breve frase empieza el vídeo de @antiagz en TikTok que lleva en cuatro días más de 430.000 reproducciones y más de 70.000 'me gusta'.

"Te cierran todas las salidas del parking y te quedas encerrada con tu madre dentro", dice mientras se puede ver a su madre cabreada jurando en arameo mientras intenta salir del recinto.

"Es que esto no es normal. Otra vez. Casino ni putas en vinagre. Me cago en San Dios. A mí que no me jodan, eh. Vamos, saco toda la artillería. A ver qué cojones, dónde, flechita, a tomar por culo. Igual es por aquí. Hale, dirección prohibida. A tomar por culo. Pues nada", dice la madre mientras ella se parte de risa.

Los comentarios se han llenado de mensajes de humor, diciendo que la madre les recuerda algún familiar cercano que se pone igual en situaciones límite como esas. En esa ocasión, su progenitora ha sucumbido al caos y ha decidido encenderse un cigarro y posponer un rato el intento de salir del parking.