Un australiano de viaje en Sevilla, a cuadros al asomarse al balcón en plena siesta y ver esto de frente

España es un país que suele gustar muchísimo a los extranjeros por numerosas razones: la comida, el clima, los precios (si vienen del norte de Europa), lo simpática que es la gente y las curiosas tradiciones que hay en cada rincón del país.

De norte a sur y de este a oeste, en cada punto de España hay un pueblo o una ciudad con unas tradiciones concretas que nada tienen que ver con las que se dan en la otra punta.

Un tiktoker australiano ha vivido en sus propias carnes lo que es Andalucía y más concretamente Sevilla cuando un ruido lo ha despertado de la siesta, se ha asomado a la ventana y ha visto un paso de Semana Santa acompañado de una gran banda de música.

"Disfrútalo compadre que no sabes la suerte que tienes", "welcome to andalucía", "Este chaval no sabe la suerte que tiene de estar en ese balcón", "Welcome to andalucia disfrútala" y "Disfrutalo chaval que vaya suerte tienes de vivirlo" son algunos de los cientos de comentarios que ha recibido.

Además, el vídeo cuenta con 40.000 'me gusta' y más de 260.000 reproducciones en poco más de 24 horas.