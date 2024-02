Se queja de la suciedad que había y la respuesta que da el hotel es para salir huyendo 

Las respuestas que restaurantes y hoteles dan a las reseñas negativas dice mucho de ellos: una réplica contundente y llena de razones puede hacer que una mala opinión sea matizable, pero una contestación maleducada da todavía más la razón al cliente.

Es lo que ha ocurrido con la respuesta que un hotel ha dado a una persona que se quejó de la falta de limpieza en el establecimiento y de la que se ha hecho eco en TikTok la usuaria @trancos03.

"Pésimo olor, muy fuerte a mata cucarachas, súper sucio, el aire tenía más de un dedo de polvo acumulado. Ni siquiera nos quedamos a dormir, pues era imposible quedarse en esas condiciones", dice el cliente.

Y añade: "Llamamos para que nos lo solucionaran y ni siquiera cogían el teléfono. ¡¡Nada recomendable!!".

La respuesta, totalmente irrespetuosa del hotel, es para salir huyendo: "Cuando nos has llamado para que te explicásemos cómo abrir una puerta lo hemos hecho. Era cuestión de meterla y girar, pero vemos que esa acción te ha superado. Se ve que no tienes mucha experiencia en eso".

"Con respeto al olor fuerte, dudo que sea de la habitación, puede que lo confundieras con tu perfume, pero no lo podemos asegurar", continúa diciendo el dueño del hotel.

"Y sobre el tema del aire, teniendo en cuenta que está tres metros sobre el suelo, no puedo garantizar que estuviera en las mejores condiciones, pero ya he pasado nota al departamento de limpieza", concluye.