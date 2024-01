Señala cómo hablan, supuestamente, los madrileños y ya hay cientos y cientos de reacciones

La usuaria de TikTok @cristinaccalvo ha provocado una multitud de reacciones tras señalar algunas expresiones que, según dice, caracterizan la forma peculiar de hablar de los madrileños.

"La gente de Madrid siempre decimos que no tenemos acento, pero tenemos un montón de coletillas y cosas que delatan que somos de aquí. Vengo a comentar algunas de ellas", dice.

Y, señalado eso, entra en materia: "Esta va muy enfocada a la expresión masculina, sobre todo. Nosotras no tanto. Aquí cuando queremos decir algo del palo: me entiendes, sabes lo que te quiero decir... Utilizamos 'catarse'. Siempre va acompañado de un 'bro' detrás en el caso de los tíos. Es decir: "¿Te catas, bro?".

Otra palabra particular de Madrid, según dice, es "pillar": "Esto la gente de fuera no lo entiende, pero es que aquí es así. Cuando alguien se está liando con alguien o cuando alguien se ha ido con alguien esa noche o x... aquí se dice pillar, no se dice liarse".

"¿A quién te has pillado? Lucía y Marcos están pillando fuera. Anoche me pillé a Laura. Ya os digo que es más entre tíos", dice a modo de ejemplo.

Y sigue: "La coletilla en plan... creo que toda España estamos con el en plan en la boca, pero aquí también se dice mucho 'del palo' o del rollo. O por supuestísimo 'mazo' en lugar de mucho. Yo no digo mucho en mi vida, siempre digo mazo. Me lo quiero quitar, pero es muy difícil", admite.

En los comentarios son muchos los madrileños que no se ven reflejados en esas expresiones. Y tantos otros aseguran que nunca las han escuchado.

"Soy madrileño y nunca he oído esas expresiones solo la de mazo", dice uno. Y otro: "¿Tecatas? ¿Pillar? ¿Del palo? Me acabo de enterar que vivo en otro Madrid".

Otros, en cambio, aseguran que las expresiones sí se utilizan y mucho en la capital: "Los que decís que en que Madrid vive. No es lo mismo el Madrid del barrio Salamanca al de vista Alegre.😂".