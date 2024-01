Va a uno de los bares peor valorados y esto es lo que se encuentra: la sorpresa es mayúscula

La buena (o mala) reputación que los bares y restaurantes tienen en internet pueden marcar el destino del negocio. Ese popular dicho de 'cría fama y échate a dormir' es válido en algunas ocasiones en hostelería.

Eso, al menos, puede desprenderse del experimento que ha hecho el usuario de TikTok @georgeredfern25, que fue a almorzar a una de las cafeterías con peores valoraciones de su zona.

Se trata de Strands Cafe and shakes, situada en Liverpool, Reino Unido. El negocio tenía un 1,9 sobre cinco y las valoraciones de los clientes son de película de terror.

El usuario muestra en una publicación en la red social su experiencia que, sorprendentemente, no fue en absoluto negativa. De hecho, acabó dándole un cinco sobre cinco.

"Decidí probar este lugar para ver si las críticas eran ciertas. Al entrar al café era el único cliente, lo cual me preocupó un poco, pero pedí un pequeño desayuno y me senté adentro. Una reseña decía que me cobrarían por sentarme dentro del café, lo cual no fue cierto, así que eso es ya una estrella", dice en su reseña.

"Llegó mi café y no estoy mintiendo, fue uno de los mejores cafés que he probado, eso es otra estrella", subraya.

Además, dice que pidió el almuerzo y llegó todo "cocinado a buen nivel", lo que hizo que "disfrutase cada bocado".

En las respuestas a su publicación en TikTok, numerosos usuarios llaman a ser cautelosos con las reseñas que dejan los clientes. "A veces las malas críticas pueden ser de personas maliciosas", dice uno, a lo que el autor del vídeo responde: "Muy cierto. No me sorprendería que algunos fueran competidores".

Y otro advierte de otra circunstancia: "Muy a menudo las personas con malas experiencias son las primeras en avisarte de ello. Los satisfechos normalmente no califican ni opinan".