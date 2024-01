'Soltó' este billete de 5 euros en Málaga hace cinco años y ahora se entera de dónde está y qué pasó

Mari Roldán, una usuaria de TikTok muy popular porque pinta auténticas obras de arte en los billetes de euros, se ha sorprendido y ha sorprendido a muchos al mostrar lo que ocurrió con una de las creaciones que puso en circulación hace cinco años.

Según explica, 'soltó' un billete de cinco euros decorado con su firma hace cinco años en la Feria de Málaga y ahora se ha enterado de qué pasó con ese dinero: su recorrido fue más bien corto.

"Hoy un chico me ha enviado este vídeo desde Tenerife", ha explicado Roldán en TikTok, donde señala que al hombre le dieron ese billete en la propia feria aquel día y lo ha tenido guardado desde entonces.

"Le salió uno de mis vídeos y decidió grabar esto para mí", subraya la artista, cuya publicación ha provocado numerosas reacciones. Por ejemplo, una usuaria destaca: "Yo creo que todo el que alcanza uno de esos billetes no lo vuelve a sacar. son muy bonitos para dejarlos".

Roldán ha explicado en una entrevista en El HuffPost cómo comenzó con esta idea: "En un principio pensé en ser azafata de vuelo, porque me encanta viajar, pero como tengo tatuajes me dijeron que no podía. Valoré otras opciones como ser tatuadora, aunque al final tuve esta idea de pintar billetes y pagar con ellos. Lo hice porque como no podía viajar por el tema de azafata, quería que una parte de mí siempre lo hiciera”.