Sonsoles Ónega habla del anuncio de Sánchez y tiene que frenar lo que alguien dice desde el público

Pedro Sánchez ha puesto patas arriba, de nuevo, a la política nacional. El presidente del Gobierno ha anunciado mediante una carta a la ciudadanía publicada en X, antes Twitter, que se plantea dimitir por culpa de los "ataques" que está recibiendo su mujer, Begoña Gómez.

En la misma publicación, Sánchez ha afirmado que necesita "parar y reflexionar" y que comparecerá el lunes para anunciar su decisión de si continuar o no al frente del Gobierno.

Ha denunciado una "estrategia de acoso y derribo" contra él y su círculo cercano y se ha planteado abiertamente si "llegados a este punto" [...] ¿merece la pena todo esto?". "Sinceramente, no lo sé", ha añadido, denunciando un ataque sin precedentes "tan grave y tan burdo" que le ha obligado a "parar y reflexionar con mi esposa".

Esto ha pillado en directo a Sonsoles Ónega, que ha leído parte del comunicado de Sánchez. En ese momento, alguien del público ha celebrado la decisión del líder del PSOE y la presentadora ha salido al paso rápidamente.

"No, no, por favor, no. Aquí no se hacen expresiones ni de aprobación, ni de censura política. Se lo pido por favor. Cada uno tienes sus opiniones pero no las expresamos públicamente. Se lo digo con todo el cariño", ha dicho Ónega al hombre del público que ha vertido el comentario.