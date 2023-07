Sor Lucía publica un vídeo en el que deja bien claro a qué partido NO ha votado

La popular monja Sor Lucía Caram ha publicado un vídeo yendo a un colegio electoral en el que da a entender de forma evidente a qué partido no ha votado.

"Yo nací en Argentina y soy argentina, pero soy ciudadana de este país y esta mañana ya voté porque hay que votar", dice Caram, que da paso a otra persona con la que ha ido a votar, quien señala: "Yo soy de Ghana y soy ciudadano de este país".

"Y tengo que votar. Pero no voy a voxtar", avisa. La religiosa toma entonces la palabra para avisar: "¡Atención! Votar no es voxtar. Ojo al tanto. Vamos a votar. Y a Voxtar no".

El vídeo de Sor Lucía ha generado numerosos comentarios, especialmente en TikTok, donde ha provocado un buen revuelo.

"Eres un ejemplo a seguir muchas gracias", le dice un usuario. Otro, en el mismo sentido, apunta: "Gracias por su labor hermana, si la iglesia se pareciera más a usted tendría más feligreses, un saludo".

En otra dirección, otras personas dicen: "Pero sin mensaje porque aquí no estoy de acuerdo y sí a voxtar". Y otro más: "Hay que votar a VOX, el unico que tendria mano dura🫡".