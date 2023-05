Surrealista conversación de WhatsApp entre dos vecinos que termina (muy) mal

dpa/picture alliance via Getty I

El usuario de TikTok @chacalboggian ha publicado un vídeo relatando la conversación de WhatsApp que han tenido dos vecinos después de que uno le escribiese al otro pasadas las 3:00 horas de la madrugada para que bajaran la música que procedía de la vivienda, ya que estaban molestando al resto.

Aunque en el primer mensaje se mostró relativamente paciente y tranquilo, en el segundo ya amenazaba con denunciarles a la Policía, además de propinar algún que otro insulto; hasta que se dio cuenta de su error.

Los usuarios de la red han comentado, de manera irónica, la (no) tranquilidad de los vecinos y la relación de unos con otros. Es por eso que la publicación ha generado más de 5.300 'me gusta' y casi 130.000 reproducciones.

"Hola Franco. Soy Diego, del séptimo B. ¿Te puedo pedir que, por favor, bajen la música y dejen de gritar? Yo también fui joven, pero son las 3 de la mañana y es quilombo el edificio", empieza diciendo el autor de la queja.

Tras no recibir respuesta, vuelve a escribirle, aunque esta vez con un tono mucho más enfadado: "Mañana te denuncio. Son unos maleducados. No llamo a la Policía por no armar más quilombo, pero el lunes te denuncio por HDP".

Unos minutos después, esto es lo que le contesta: "Hola Diego. No estoy en mi casa. Claramente, es de otro departamento, pero denúnciame. Ya de paso también te denuncio por tu aire acondicionado de mierda que me chorrea la ventana. Abrazos".

Aunque al darse cuenta de que había escrito al vecino que no correspondía pidió perdón, la conversación terminó con un "ándate a cagar" por cómo le había respondido. La conversación es tan surrealista que no ha pasado desapercibido para nadie en TikTok.