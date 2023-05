Cuenta lo que ha hecho su hijo de 13 años y conmueve a medio Twitter 

La vecina catalana @_Mireia_BCN ha publicado en su perfil de Twitter la conversación de WhatsApp que ha tenido con su hijo de 13 años después de que a las 23:02 horas de la noche no se le apagase el móvil.

El pequeño cuenta con un "control parental en su teléfono" y, según ha explicado la progenitora, a las 23:00 horas de la noche debe desconectarse diariamente. "Por lo que sea, no ha funcionado y no se le ha apagado", ha señalado a continuación.

Lejos de seguir utilizando el dispositivo sin permiso, decidió comunicárselo a su madre. Tardó solo dos minutos en hacerlo. El gesto del menor ha enamorado a los usuarios de la red y el tuit ha recopilado cerca de 1.300 'me gusta', además de una multitud de comentarios.

"Por lo que sea, el control parental no ha funcionado y no se le ha apagado el móvil. A las 23:02 me avisa. Yo por dentro pienso, algo estaré haciendo bien", ha escrito orgullosa la progenitora.

Y es que en la imagen, donde se ve reflejada la conversación de WhatsApp con Jan, el pequeño de 13 años, se puede apreciar como, efectivamente, le avisa dos minutos después de que "no se ha apagado el móvil".

Al instante, su madre le señala que va a ir a ver qué ocurre y le da las gracias "por avisar". En la publicación, también ha querido agradecer a la psicopedagoga Sonia López "sus consejos y acompañamiento", dando a entender que esto es, en parte, mérito de la profesional por enseñarle a manejar este tipo de situaciones con sus hijos.

Por su parte, los internautas tampoco han querido dejar pasar el momento y han aplaudido la actitud del menor.