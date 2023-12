Telecinco desvela qué ha hecho con el mítico fondo de sus informativos tras la marcha de Piqueras

El periodista Pedro Piqueras se ha despedido de los telespectadores en su último informativo antes de su jubilación. Al popular presentador le sustituirá Carlos Franganillo, que viene de TVE.

Piqueras cerró su etapa profesional con un sentido mensaje a los televidentes y después fue despedido con mucho cariño por todos sus compañeros. Telecinco ha publicado parte de esa despedida y también el obsequio que le han hecho.

El presentador se llevó a su casa el mítico skyline de Singapur, que ha servido de fondo a sus informativos durante los últimos años y que se ha convertido en un acompañamiento permanente a su imagen.

"Yo quiero un trozo de Singapur, me lo voy a llevar a casa. Creo que no podría vivir sin Singapur…", dijo el periodista al recibirlo.

Piqueras habló de ese mítico fondo en una reciente entrevista en El País, donde le hicieron ver que la información no ha sido nunca la prioridad de Telecinco.

"Cierto: en la era de la realidad aumentada y los despliegues de medios, yo he tenido siempre detrás un hule con el skyline creo que de Singapur. A cambio de no tener inversión, he tenido libertad absoluta", explicó.