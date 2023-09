Tienen que ir al médico en Tailandia y no dan crédito a lo que les pasa

La usuaria de TikTok @miregarde_ ha mostrado su sorpresa en esa red social por la atención que les han dado en la sanidad de Tailandia después de acudir por clavarse una astilla en el pie.

"Ayer se me clavó una astilla en el pie, pero una astilla así de pequeña y son tan exagerados que me han puesto en una camilla y tengo que volver en una semana porque hay que analizarlo", explica.

La joven remarca que "es una astilla super pequeña": "Es muy fuerte, estoy alucinada, por una astilla en el pie. Y en ambulancia nos vamos".

"A todo esto, al final me han vacunado del tétanos porque aquí cualquier cosa que te pasa, cualquier herida que te haces, te vacunan porque si no puede pasar algo. Me duele que flipas el brazo. Pero bueno, una experiencia...", relata.

En los comentarios un usuario ha alertado de los peligros de aquel país y ha explicado el porqué de tanta atención: "No son exagerados… yo tuve familia viviendo ahí y mi abuelo murió de un rasguño con un banco de madera ya que se le infectó con las bacterias que hay".