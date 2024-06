Toni Acosta da una réplica de 10 cuando le dicen si aceptaría 25 millones si Vox gana las elecciones

La actriz Toni Acosta ha sido categórica cuando, durante una entrevista, le han preguntado si aceptaría 25 millones de euros si, a cambio, Vox ganase las elecciones.

Durante una charla en la Cadena Ser, Acosta ha recordado la respuesta que le dio a una mujer que, en Twitter, le llamó cosas como "roja, actriz de mierda o subvencionada".

"Te lo dicen, ¿pero es verdad? ¿Lo eres?", ha preguntado Juan Carlos Ortega. "Hui de Twitter en 2017 porque, para mí, en aquel momento, no sé cómo está ahora porque no he vuelto a entrar, me parecía un saco de mierda", ha explicado ella.

Luego Acosta ha recordado lo que respondió a aquella señora: "Oiga, mi función de teatro me la pago yo. He montado mi productora e invierto de mi dinero".

Una vez dicho eso, le han asegurado que "todos tenemos un precio". "Por lo que he intuido tú estás alejada de Vox, por ejemplo. Pero yo te digo aquí, y sé sincera del todo, por favor Toni, totalmente sincera: yo te digo, mira, Vox gana las próximas elecciones y a cambio de que Vox gane las próximas elecciones, te ingresamos en tu cuenta 20 millones de euros", le han planteado.

Acosta ha sido rotunda: "Es que te voy a decir que no". "Veinticinco", le han tentado. Y ella se ha mostrado inamovible: "No. A mí me gusta tener dinero para viajar. Pero yo vengo de una familia muy humilde, estoy acostumbrada a vivir con muy poco dinero".

"Te voy a poner un ejemplo. A día de hoy la gente no sabe qué cara tienen mis hijos. El dineral que a mí me han ofrecido por hacer exclusivas en determinados medios... tampoco te lo voy a contar. Pero siempre ha sido un no", ha subrayado antes de asegurar que respeta a la persona que dijera: "Pues yo por dos millones de euros lo hago"