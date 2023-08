Triunfan al mostrar las diferencias a la hora de hablar cuando están en Argentina y en España

Las usuarias de Tik Tok Valentina y Carmen, dos jóvenes españolas que viven en Buenos Aires (Argentina) y que están detrás de la cuenta de la red social @espanolasbsas, han publicado un vídeo gracioso en el que muestran la forma de hablar que tienen en España y en Argentina.

"Como hablábamos nosotras en España antes de vivir en Buenos Aires", comienzan diciendo en el vídeo. Entonces comienza a enumerar una tras otra las expresiones que utilizaban en su día a día.

"No sé qué coño me pasa con José", "tía, no me jodas otra vez con ese subnormal" o "tía, ¿pero qué quieres que haga?", han reproducido, tal y como si fuera una conversación. Después hasta dicen que le está escribiendo, "valiente, chulo, chaval" o "joder, son todos iguales, coño".

Sin embargo, en Argentina las expresiones que usan son completamente diferentes: "como hablamos ahora me siento rara. ¿Y con Mati?", "ay, amiga, déjate de joder con ese infeliz, no puedo".

"Ah, re, pará que me escribió", dice una, mientras la otra señala "a ver, no, es un montón" y la primera insiste en que "es muy banana". "Pero la concha de su puta madre son todos iguales", terminan.

El vídeo se ha hecho viral y en cuestión de horas suma más de 18.000 reproducciones y casi un millar de me gusta.