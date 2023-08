Un español da detalles de la situación del alquiler en Irlanda: no es lo soñado

El usuario de TikTok Nacho Barrueco, un español que vive en Dublín (Irlanda), ha contado en un vídeo publicado en su perfil de la red social cómo está la la situación del alquiler en el país anglosajón. Desde luego y según su opinión, no invita al optimismo.

"Ha venido mi casero después de seis meses sin saber absolutamente nada de él porque tenía la casa destrozada y le estaba llamando y no me respondía. Entonces le he dicho que o viniera ya o que no le pagaría el siguiente mes y ha acabado viniendo", comienza relatando.

Barrueco ha comenzado a mostrar todo lo que tienen que arreglar en casa. Empieza con una humedad en su habitación cuyo origen, según su casero, es por no abrir la habitación y otra en el baño por "ducharse demasiado".

La alcachofa de la ducha también se sale y se tienen que duchar con la propia manguera. "También le dije que nos diera unas mesitas de noche para las habitaciones y pusiera un armario pequeño en el baño. Todas las casas las tienen y a nosotros nos la diste vacía", sentencia.

Sin embargo su casero opina diferente y les ha dicho que las humedades son culpa suya por ducharse demasiado y que les van a quitar el depósito de 2.400 euros entre tres personas para arreglarlo porque es caro.

"Evidentemente esa humedad ya estaba antes de venir aquí. También nos ha dicho que no nos va a dar ninguna mesita para los cuartos ni para el baño y que lo tenemos que comprar nosotros porque son caprichos", prosigue.

El joven se queja de la actitud de su casero: "Nos dio la casa vacía el caradura y estamos pagando por una casa de dos habitaciones muy cutres 2.300 euros, pero su respuesta es que si nos queremos ir no va a pasar nada porque tendrá nuevos inquilinos al día siguiente".

"Lo peor de todo es que es verdad, así está la situación en Irlanda y yo estoy un poco desesperado pero es lo que hay", termina.