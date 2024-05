Esta es la solución de un viajero para ahorrarse pagar 70 euros en la puerta de embarque de Ryanair

El tuitero @ceciarmy ha compartido a través de su cuenta en la red social X un vídeo en el que se puede ver la inusual estrategia de un viajero de Ryanair para ahorrarse los 70 euros que cuesta facturar una maleta de mano en la puerta de embarque.

Al llegar a la puerta de embarque, las azafatas de tierra informaron al pasajero de que en esta compañía se deben pagar 70 euros para entrar al avión con una maleta de mano sin haber comprado una tarifa especial, ya que sólo está permitido acceder al avión con un bolso de mano que quepa en el medidor de la compañía.

Ante este problema, el viajero optó por una insólita solución: arrancarle allí mismo las ruedas a su maleta para que así cupiese con las medidas aceptadas y cupiese en el medidor de la compañía.

En el vídeo se puede ver como el hombre se arrodilla en el suelo y procede a tirar de las ruedas aplicando toda su fuerza, mientras un amigo le sujeta la maleta para facilitarle la acción, hasta finalmente conseguir arrancarle de cuajo las cuatro ruedas a su equipaje de mano.

Cuando ha conseguido quitarle las cuatro ruedas, el hombre coge el trolley y lo mete en el medidor de la compañía, ante los aplausos de todos los demás pasajeros y la estupefacción de los empleados de la compañía.

Y, efectivamente, se puede ver como el equipaje cabe y, por lo tanto, cumple con los requisitos impuestos, por lo que a los trabajadores no les queda más remedio que dejarle pasar al avión con la maleta sin ningún coste adicional.

El tuit en el que se puede ver este extravagante truco ya ha conseguido más de tres millones de reproducciones y 23.000 me gusta en un solo día, además de 600 comentarios en los que algunos usuarios destacan el ingenio del pasajero y otros lo tildan de bárbaro.

Además, los tuiteros han criticado la política de Ryanair "¿de que te sirve el equipaje de cabina si no puedes viajar con él en la CABINA?" y han apuntado que sale más barato comprar otra maleta de mano que pagar 70 euros.

Y parece que este pasajero malagueño no es el único que ha utilizado esta técnica, ya que algunos usuarios han comentado experiencias similares: "Tuve que hacer lo mismo en el aeropuerto de Gdansk hace ya unos cuántos años. Además, era el primero de la cola, así que hasta que no las rompí no dejé paso. Lo mejor es que cuando llegué al aeropuerto de Barcelona fui a reclamar a Ryanair y me enviaron una maleta nueva a casa".