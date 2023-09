Un agricultor explica de forma clara y sencilla la razón por la que ha subido el precio del aceite

Con el precio del aceite disparado y cientos de preguntas en la cabeza de los consumidores, el agricultor y usuario de Tik Tok @dante_pitbull88 ha tratado de explicar la razón de este incremento de una forma sencilla.

El trabajador del campo ha cogido cinco garrafas para explicar que esas cinco es la producción total de aceite en un año normal en España. Esas cinco se dividen en tres que son de la campaña actual y dos, que son existencias del año anterior.

"Este año ocurre que no tenemos existencias, no tenemos campaña normal y entonces tenemos una campaña corta de una garrafa y media en vez de una de cinco. Sí que hay motivos para que suba porque con cinco garrafas podemos tener precios más baratos, pero con garrafa y media no", ha explicado, dejando claro que ellos no ganan nada por el precio del aceite.

El agricultor incluso vaticina que el año que viene, si paso lo mismo que esta campaña, será más caro porque tampoco habrá existencias de sobra de la actual. "Cuando no hay sardinas, suben, igual que los percebes cuando no hay. Esto es un producto limitado a pocos países y a condiciones climáticas concretas, etc. Normal que se saque más beneficio", ha sentenciado.

Además, ha confirmado que se va a seguir vendiendo aunque el precio sea más caro porque al haber menos lo comprará la gente con mayor poder adquisitivo y ha recordado que también ha ocurrido otros años lo contrario.

"Ha habido años que España se ha saturado de aceite y ha tenido existencias tan grandes que cuando llegaba la siguiente campaña se tenía que vaciar las bodegas y lo vendían muy barato para recoger la nueva campaña", ha comentado.