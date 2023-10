El vaso para servir cubatas que está volviendo loco a todo el mundo: ojo a los dos detalles que tiene

El popular usuario de TikTok @perdigon74, que se encarga entre otras cosas de recopilar vídeos de lo más llamativos y publicarlos en su perfil de esta red social, ha compartido uno sobre uno de los vasos más llamativos que se han visto.

En este breve clip, se puede ver como una persona alucina con el vaso de tubo para cubatas y refrescos que tiene entre sus manos. Las características del mismo le hacen único y han conseguido arrasar en la red.

"Me acaba de cambiar la vida, porque este vaso está hecho adrede para poner aquí los dedos y esto de aquí para que cuando bebas el hielo no caiga. Es que no puedo más", asegura la creadora del vídeo.

Sobre el primer detalle, el vaso tiene unos agarres para colocar los dedos de forma perfecta. Para el segundo, la curiosidad es que en la parte interna hay como unas pestañas que impiden que pasen los hielos en un primer momento y sí permite el paso de la bebida.

El vídeo que se ha hecho viral lleva en cuestión de días más de 1,1 millones de reproducciones en TikTok.