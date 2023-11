Va a comer a La Tagliatella por primera vez, da este rotundo veredicto y provoca un intenso debate

La usuaria de TikTok @pasionxcomer, que tiene más de 100.000 seguidores en esa red social, ha provocado un intenso debate tras ir por primera vez a comer a la conocida cadena de restaurantes italianos La Tagliatella y emitir un rotundo veredicto.

"Hoy he venido a comer a La Tagliatella. Aunque parezca impensable, increíble, una barbaridad, nunca he probado La Tagliatella. Me pilló por Madrid por trabajo y tuve que ir básicamente para comer porque yo como que nunca hubiera elegido este sitio, no me llamaba la atención, os tengo que decir la verdad", empieza diciendo.

Lo primero que le llama la atención es la decoración, de la que dice que es "como muy elegante". Dicho eso, entra en harina: "Empezamos con este entrante que eran tortellinis fritos. Me resulta barato, 5,50 vale este plato, estaba bastante bueno como entrante".

"Pero es que lo que se coronó fue el plato de pasta, que fueron estos tortellinis rellenos de rulo de cabra y bacón y por encima llevaban parmesano, tartufo, queso de todo tipo, huevo frito. Esto estaba... yo pago con gusto esto, un plato de pasta bueno", celebra.

Y añade: "No el típico plato de pasta que dices: me lo hago en mi casa. No, está muy bueno y encima le eché más queso, que te lo ponen aquí a pajera. La verdad que yo repetiría, me gustó muchísimo".

En los comentarios hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, una usuaria apunta: "Está bueno pero es demasiado caro para la calidad real que tiene". Otro: "Lo malo de la tagliatella es que menos las pizzas es TODO congelado, salsas y hasta la misma pasta viene en barquetas congelada".

Uno más: "Se come de maravilla". Y otro: "Está bueno pero hay 1.000 italianos igual o más buenos y más baratos porque es bastante caro".