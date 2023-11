Una española enseña cuánto le ha costado comprar cuatro cosas (literalmente) en un súper de EEUU

La usuaria de TikTok @marionsfalomi, española que está en Estados Unidos, ha mostrado su 'shock' por lo que le ha costado en un supermercado de aquel país una compra de, literalmente, cuatro productos.

"Estoy flipando, acabo de salir del supermercado en Estados Unidos y no podéis imaginar lo que he pagado. He comprado sólo cuatro cosas. ¡Cuatro!", empieza diciendo.

Y luego detalla su compra: unos beagles, una caja de fresas, un litro y medio de leche y "literal cuatro naranjas". El total de la compra: 25,75 dólares (unos 23 euros) "What??", acaba preguntando.

Entre los comentarios, algunos usuarios buscan la causa y dan consejos a la usuaria. Una persona, por ejemplo, señala: "Amor mío los bagels son de la marca cara y las fresas fuera de temporada claro que salió tan caro".

Y otro: "Tienes que revisar las ofertas semanales y aprender a usar cupones y descuentos de aplicaciones".