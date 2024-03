Un amigo suyo va a Asturias y la petición que le hace es de película: no deja de compartirse

Las conversaciones por WhatsApp entre amigos siempre acostumbran a dejar perlas que, cuando el pantallazo de la misma llega a redes sociales, se hacen virales y empiezan a acumular miles de me gusta.

Esto le ha pasado a la tuitera Mollete D. María (@ladeborderland), que ha compartido la conversación que ha tenido con un amigo suyo que se ha ido de vacaciones a Asturias. No tiene desperdicio.

La joven, el pasado lunes, ya escribió este tuit que horas después se entiende mucho mejor: "Un amigo se fue de vacaciones a Asturias y no me ha traído una vaca. En fin, replanteándome muchas cosas".

Horas después y viendo que este tuit estaba alcanzando repercusión, la usuaria decidió compartir el intercambio de mensajes que había mantenido con su amigo. En esos dos textos se puede ver como le decía que no le podía traer una vaca.

"María, no te puedo comprar una vaca", le escribió este, a lo que ella contestó con un tajante "que no me hables". "Juzguen ustedes mismos", ha ironizado la joven junto al pantallazo de la conversación.

En cuestión de pocas horas este tuit se ha hecho viral y ya ha superado el medio millón de reproducciones y los 11.000 me gusta. Además, ha sido compartido también más de mil veces.