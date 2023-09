Un argentino cuenta cómo le han robado en España por primera vez mientras compraba un billete

El usuario de TikTok @sasha.viaja ha publicado un vídeo explicando lo que le ha ocurrido "en la cola" que había para "comprar el abono de Renfe".

Al darse cuenta de que no tenía el dinero, lo primero que ha pensado es que se lo habría dejado en casa. Sin embargo, al llegar se ha dado cuenta de que tampoco estaba allí.

"Me lo tomo a gracia (...) Les cuento que lo que me robaron fueron diez euros, así que no hay nada de qué preocuparse (...) Yo estaba en la cola con mis auriculares, escuchando música, y tenía la mochila puesta", ha empezado contextualizando.

Como tenía la bolsa colgada en el costado, cuando fue a pagar el dinero ya no estaba allí: "Inocente de mí pensé que se me había olvidado en casa. Pagué con tarjeta y cuando volví a casa recordé que no, que no me lo había olvidado".

Ahí es cuando se dio cuenta, verdaderamente, de que le habían robado: "No sé quién fue ni en qué momento porque no sentí nada, pero sí me he enterado de que a otras personas les ha pasado".

Para terminar, ha mencionado a los "carteristas", a los que hace responsables del robo: "Lo hacen así. Tú estás distraído, te meten la mano en la mochila o riñonera y te sacan tus pertenencias".