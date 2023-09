Un argentino llama a varios telefonillos en España y se queda "flasheado" con lo que ocurre

Un vídeo que subió hace unos meses a TikTok el usuario @manuguija, argentino que vive en España, está moviéndose ahora rápidamente por Twitter después de que lo haya compartido en esa red social @wallstwolverine.

En las imágenes, el usuario explica que hay "una cosa" que le "flashea" de España: "La confianza que tienen en algunas cosas".

Acto seguido, se muestra llamando a varios telefonillos de casas y prueba si le abren. En una ocasión dice: "¿Me abrirías, que me olvidé las llaves?". En otra: "Cartero de correos". Y en ambas ocasiones le abren la puerta sin problema.

"Tocas el timbre el cualquier edificio, en cualquier portal, y te abren la puerta", dice antes de mostrar la puerta de un portal directamente abierta y otro vecino que le abre sin responder: "Este no tuve que hacer directamente nada, no tuve ni que mentir".

"Entiendo que quizá yo estoy mal acostumbrado porque vengo de Argentina y me parece insólito esto. Pero, ¿no es un montón que toques el timbre y te abran la puerta de su casa sin si quiera decirle quién eres o diciéndole me olvidé las llaves o cartero o lo que fuere? ¿Estoy delirando o es una confianza ya extrema?", finaliza.

Entre los comentarios, una persona señala: "Me pasó lo mismo viniendo de Venezuela, me parecía una locura, pero luego entendí que uno viene del infierno, y que en España la gente de a pie es buena, los que se meten a robar suelen venir de afuera".

Otro resalta: "Pero esa confianza es solo porque hay otra puerta particular cuando subes! Ahí si que ya no te abre nadie jajaja". Y otro, irónico, remata: "Todavía no has descubierto todo, solo con decir 'yo' entras en cualquier portal".