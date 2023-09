Mariló Montero se pronuncia sobre el beso de Rubiales: señala un detalle que puede marcar el futuro

La periodista Mariló Montero se ha pronunciado con contundencia sobre el beso que Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, dio a la jugadora Jenni Hermoso y que ha acabado provocando su dimisión.

"Va ser un detonante para dar el siguiente paso", ha anticipado en una intervención en Espejo Público. "Ahora es un delito sexual con la nueva ley. Es un delito sexual. A mí no me parece mal. Lo que me parece es que tiene que asumir que va a haber un antes y un después", ha insistido.

Según Mariló, "Jenni tiene que sentir el orgullo de que ella va a romper una barrera": "Y Rubiales tiene que aceptar que le ha tocado al primero dar un pico y que eso sea un delito".

"Me he hinchado a dar picos. Ahora, no en unos actos institucionales. En una entrevista que me hicieron en La Razón este verano el titular parecía premonitorio: "Las mujeres no queremos besos institucionales", ha recordado.

"Yo quiero ir a un lugar y a mí que me estrechen la mano. ¿Por qué tienen que dar besos? El origen de los besos está en la antigua Mesopotamia, hace 3.500 años, cuando los besos eran un contacto para saber si tenías química con la persona y querías tener relaciones sexuales", ha asegurado.

La periodista ha apostillado que "posteriormente, eso se llevaba luego la respeto eclesiástico de besar una mano o un anillo como algo respetuoso y de sumisión".