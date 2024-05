Da la mejor respuesta posible a los comentarios que afirman que los inmigrantes viven de paguitas

La usuaria de TikTok @misslihem ha publicado un vídeo en el que responde con mucha ironía a los comentarios racistas de que las personas inmigrantes están quitando el trabajo a los españoles o que solo viven de paguitas y ayudas.

"Acabo de cobrar mis ayudas por ser negra. Gracias a vosotros me enteré que podría cobrarlas, así que os voy a explicar todo lo que he ganado este mes y en qué me lo voy a gastar porque estoy muy contenta", comienza diciendo.

La joven, que tiene más de 100.000 seguidores en su perfil de esta red social, comienza desgranando esas supuestas ayudas que ha recibido. Para ello lo hace con mucha ironía: "Cobro 300 euros por ser negra, luego por orientación sexual, que soy bisexual, tengo 150 euros más y por ser mujer otros 200 euros. Gracias, gracias, gracias".

Así, bromea con que no va a trabajar más en la vida y acaba con una reflexión que está siendo muy aplaudida por sus seguidores: "Ahora sí que voy a vivir de ayudas y no os voy a quitar el trabajo, aunque no sé realmente lo que os molesta más, si que vivamos de ayudas o que os quitemos el trabajo".