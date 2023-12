Un argentino que vive en España se sorprende haciendo esto de noche: en su país dice que no sería igual

El usuario de TikTok @tomy.mareque ha compartido una curiosa reflexión paseando al perro que ha dado muchísimo juego en la red social china, donde lo han visto ya más de 18.000 personas.

Este joven argentino que vive en España ha explicado las diferencias entre su país y este al pasear a las ocho de la tarde por una zona oscura.

"Estas son las cosas que se aprecian estando acá en España. Ocho de la noche, paseando al perro, totalmente a oscuras, al lado de una construcción, y sé que no me van a robar", ha empezado diciendo.

Eso sí, ha querido añadir que con esto no está diciendo "que no haya inseguridad en España, todo lo contrario, sí la hay, pero a comparación de Argentina, nada que ver". Su reflexión, de poco más de veinte segundos, ha dejado comentarios de todo tipo.

"No todo argentina... serán las capitales más inseguras, pero Argentina es enorme", "en todo el mundo hay inseguridad, pero no es lo mismo España, Alemania o Polonia, que LATAM", integración=éxito y en España no hay inseguridad" y "claro que hay inseguridad en España como en todos lados pero son niveles que hacen que uno no tenga la sensación convirtiéndose en algo raro que te pase" son algunos de los numerosos mensajes que ha recibido.