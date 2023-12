Guillermo Toledo dice abiertamente lo que piensa de Robe Iniesta ('Extremoduro') como persona

El actor Guillermo Toledo suele usar sus redes sociales para hablar de todo tipo de temas: política, arte, música, derechos sociales, guerras y un largo etc. En las últimas horas, el intérprete ha dejado claro qué opina de Robe Iniesta — de Extremoduro— , que acaba de sacar nuevo disco llamado Se nos lleva el aire, y ha hecho una distinción entre el artista y su obra.

Al ir a hablar del nuevo disco de Iniesta, Toledo ha elogiado al artista como autor pero ha reconocido que como persona no le cae del todo bien.

"Me acabo de zampar el nuevo disco de Robe y es una barbaridad. Pedazo de canciones y un batería al que no conocía y me ha dejao to loco: Alber Fuentes", ha empezado diciendo Toledo.

Y ha añadido sobre la figura del mítico vocalista del grupo Extremoduro: "Robe me cae y me ha caído siempre como una patada en el ojo, pero oiga, qué musicazo. Aquí un ejemplo". Junto a este texto ha añadido un vídeo de YouTube con una de las canciones del nuevo disco de Iniesta.