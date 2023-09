Un argentino señala qué fue lo que más le impresionó de España: muchos en su país dicen lo mismo

El usuario de TikTok @toromasote1 ha publicado un vídeo contando una de las cosas que más le ha impresionado de España, algo con lo que coinciden muchos otros argentinos.

"Los que conducen, dejan pasar a la gente por la senda peatonal. Es increíble. Tú pones un pie en ella y paran todos", ha empezado señalando.

Asimismo, ha dicho que también le ha llamado mucho la atención que "en el pueblito" en el que vive "no hay semáforos".

"¿Qué pasa? Cómo se ordenan aquí? Debe ser la forma de manejar también. La gente es muy pancha, van despacito, a poca velocidad", ha añadido a continuación.

Por esta supuesta calma de la que habla, "cuando tú insinúas que vas a cruzar, se detienen, incluso te miran para ver qué cara vas a poner, por si cruzas o no", asegurando que sería "muy lindo" que fuera así en Argentina.

"Otra cosa que me llamó la atención es que no hay perros sueltos en la calle. Tú caminas y no ves perro sin dueño. Todos tienen", ha sentenciado para terminar su relato.