Un jefe le dice el horario y el sueldo que tendría y muchos no paran de echar cuentas al verlo

En los últimos meses se ha hecho patente de forma repetida las miserables condiciones que muchos hosteleros ofrecen a sus trabajadores, que a menudo denuncian los horarios y los sueldos para hacer ver que no rechazan los empleos por gusto.

A eso ha contribuido de forma decisiva la cuenta de Twitter @soycamarero, que se ha convertido en un tremendo altavoz para que los camareros y cocineros hagan públicos los abusos que se encuentran.

Para muestra, la conversación de WhatsApp que un aspirante a cocinero ha tenido con un hostelero. "Hola, buenos días. Te escribo por la oferta de ayudante de cocina, para saber en qué horario sería el trabajo", quiere saber el empleado.

La respuesta es confusa: "Hola. El horario de trabajo sería días de partido miércoles jueves de semana viernes, sábado, domingo de 15.00 a 22.00. Y la semana que viene el fin de semana. Viernes y sábado partido y el domingo por mañana".

"El partido sería de 11.00 a 16.00 y de 19.00 a 22.00", aclara antes de rematar a lo grande: "Salario según convenio unos 400 euros".

Pocos o nadie entienden lo que ha dicho el empresario. "Qué cojones acabo de ver, no he entendido el horario, pero tampoco lo que cobra", dice una usuaria. "Supongo que será lo lo que le ha "convenío" a él, no??", pregunta otro. "Se ha comido un 1 delante del 4, seguro 😎", apunta, irónico, otro.