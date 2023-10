A Salvador Sobral se le escapa esta frase sobre 'El Hormiguero': a buen entendedor...

Salvador Sobral ha acudido a divertirse a La Resistencia. El cantante portugués, ganador de Eurovisión en 2018, ha dejado unas cuantas frases memorables en el programa de David Broncano en Movistar.

Ha empezado contando que nunca le habían hecho un briefing tan intenso de "este programa es muy importante en España" y ha explicado todo lo que han dicho que no haga: "Yo me puse nervioso como si esto fuera Jay Leno".

"¿Quién te ha dicho eso?", han preguntado a la vez Broncano, Ricardo Castella y Grison. "Los de producción. Y al final esto es una tontería", ha dicho el cantante, provocando la carcajada de todo el público.

Ha añadido Sobral que en Portugal no existe un programa como La Resistencia y Broncano ha preguntado si tienen "o Formigueiro", es decir, una versión portuguesa de El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en las noches de Antena 3.

"No, es curioso porque yo fui a El Hormiguero. He ido justo después de Eurovisión y digo 'madre mía, qué tontería este programa'. Esto no existe en Portugal este tipo de programa y digo 'nunca más voy a ir a una cosa de estas'. Y mira...", ha dicho delante de Broncano.