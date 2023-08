Un camarero cuenta qué hizo cuando un cliente le dejó 60 euros de propina y pregunta si actuó bien

El usuario de TikTok @soyfelber ha contado en esa red social una anécdota que le ocurrió durante su trabajo como empleado que ha provocado debate en esa red social.

El hombre empieza diciendo que la mayor propina que le han dejado fue cuando trabajaba de camarero en el cabaret: "Había una despedida de soltera que la cuenta eran 950 euros y pusieron entre todas 1.000 euros y me dijeron: los otros 50 euros te los quedas tú".

Y luego ha proseguido: "Pero una vez en en mi bar saqué una cuenta de 42 euros y me pagaron con un billete de 100 y me dijeron: los cambios para ti".

"Y yo: no me cuadra que me quieras dejar 60 euros de propina. Si me vas a dejar más propina que lo que cuesta el ticket. Y dije: 'Oye, te has equivocado, ¿verdad? Son 42'. Y es que él pensaba que eran 92, me había dejado 60 euros de propina y lo que me quería dejar eran ocho", relata.

Y acaba preguntando: "Vosotros en mi lugar, ¿os habríais callado y os habríais quedado 60 o le hubierais preguntado: ¿No te habrás equivocado y que me quieres dejar menos?".

En los comentarios prácticamente hay unanimidad: el usuario hizo lo que se debe hacer. Por ejemplo, una usuaria señala: Hiciste lo correcto, no tengas la más mínima duda". Otro señala: "Hubiera hecho lo mismo, soy de las que piensan que no hagas lo que no quieres para ti 🥺".

Y otro más: "Me pasó algo parecido. Eran 342 y me dio 400 con la propina y cuando llegue a caja y vi que iban 400 me fui al cliente y se lo dije".