Un conocido 'gurú' de las inversiones habla demoledor sobre qué pasa en la educación en España

Enrique Moris, considerado por algunos como un 'gurú' de las inversiones y autor del popular libro A 22 pasos del éxito, se ha pronunciado de una forma demoledora sobre lo que, en su opinión, está ocurriendo en la educación en España.

Todo ello a raíz de una noticia publicada en El Mundo en la que se señala que hay un "récord de alumnos que se gradúan de la ESO con suspensos". En el mismo artículo, Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato CSIF, afirma: "Se está creando una bolsa de estudiantes que acumulan carencias".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

De acuerdo con los datos que se dan en ese texto, un 23% de los estudiantes de 4º de la ESO pasa de curso pese a no aprobar todas las asignaturas.

Tras ver todos esos datos, Moris ha sentenciado: "Cuando se le da más importancia a no herir los sentimientos del alumno que a incentivarlo a ser el mejor, pasa esto".

"Hemos sustituido la razón por el sentimentalismo, y eso es uno de los síntomas de declive de un país", ha añadido.

Esas afirmaciones han provocado una multitud de reacciones. Por ejemplo, un usuario dice: "Pasar la ESO con alguna suspensa no te hace inútil, de hecho no marca ningún tipo de diferencia al resto de gente, simplemente puede significar que alguna materia no está diseñada para ti y que se te dan mejor otras cosas, estás mezclando agua con aceite".

Otra persona, en una línea contraria a esa, avisa: "Es que el objetivo no son sus sentimientos, es el fomento de sus debilidades. A mayor debilidad y dependencia, más fácilmente manipulable. Se nos va a quedar una generación maravillosa y unos padres/profes/coaches si queremos salvarles".