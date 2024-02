Un detalle en esta imagen del Benidorm Fest no deja de acumular comentarios: el motivo es evidente 

Llegó el día. Tras una semana en la que el Benidorm Fest ha monopolizado los temas de las conversaciones de toda España, la final ya ha arrancado. Y lo ha hecho con una potente primera actuación de Ruth Lorenzo, la cantante y presentadora del concurso.

Nebulossa, Angy Fernádez, Sofia Coll y Miss Caffeina se clasificaron el pasado martes en la primera semifinal, mientras que, St. Pedro, María Peláe, Jorge González y Almácor lo hicieron el jueves en la segunda.

En redes sociales, el Benidorm Fest ha estado permanentemente entre los principales trending topics de X, la red social de Elon Musk conocida anteriormente como Twitter. Pero no en los tuits no solo se ha hablado de música, si no de otros aspectos y detalles curiosos.

Una de estas curiosidades ha sido el hecho de que entre el público la mayoría de las personas eran hombres. Esto no solo se ha comentado en la final, ya que ya se habló tanto en la primera semifinal como en la segunda.