Un empresario hace saltar a Bernardos de inmediato tras explicar cómo convierte locales en viviendas turísticas

Jon Goitia, constructor y empresario, ha defendido en el programa de este sábado de laSexta Xplica su trabajo, transformando locales a pie de calle en viviendas turísticas en Madrid.

Al hacer referencia sobre la Ley de Vivienda, el asesor ha detallado que "yo me dedico a convertir locales en viviendas". "Es lo que llevo haciendo los tres o últimos cuatro años. No hacía falta que entrara en vigor. Simplemente, con que se llegara a comentar sus tramos generales, yo dije, ya no saco viviendas residenciales al mercado ni en venta ni en alquiler", ha expuesto.

"En el mercado, porque cada vez las posibilidades de los jóvenes son más difíciles. Yo hago viviendas en locales, en casas bajas. Si los jóvenes lo tienen más difícil para comprar y en el alquiler, todo iban a ser dificultades. Pues lo que hago es virar el negocio y convertirlo en viviendas turísticas", ha justificado.

Algo que ha hecho saltar de inmediato a Bernardos, con una pregunta que se estaban haciendo mucho. "Pero oye, ¿cómo consigues licencia turística?", ha cuestionado el economista.

"Yo consigo todas. No tengo ninguna vivienda turística ilegal", ha añadido el empresario, antes de que el experto en economía resaltara que "en Barcelona difícilmente la conseguirás". Una frase a la que Jon Goitia ha respondido, contando que el sólo opera "en Madrid capital".

"Vale, aquí tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que el PP ofrece barra libre...", ha razonado Bernardos. Pero el empresario ha negado que sea así: "Yo convierto locales en viviendas. Han buscado que, dado que las viviendas turísticas generaban controversia en las comunidades de vecinos, han buscado que sea más fácil para los inmuebles con entrada directa desde la calle".

El economista ha reiterado que entonces "es barra libre". "Primero, oye, convertirlo de local a vivienda, necesitas tener una licencia. Por dártela, hace que te forres y te forras gracias al Ayuntamiento que te da esa conversión", ha añadido.

"No me forro porque me den una licencia, me forro porque me atrevo a comprar cinco o diez locales llenos de ratas, de humedades, con mil problemas y me arriesgo", ha apuntado el empresario.

Bernardos ha terminado sentenciando que, como sólo trabaja en Madrid capital, acaba repercutiendo en los barrios. "La clave es que va a haber barrios que no tienen vida porque no tienen turismo. En esos barrios, los ayuntamientos deberían restringirlo", ha señalado el economista.