Un español desvela por qué es tan difícil ligar en Noruega: una costumbre que en España no se lleva

Cuando alguien viaja a otro país siempre acaba viviendo un choque cultural, que puede venir en la gastronomía, en la forma de reaccionar a diferentes situaciones, en la educación e incluso en el ocio.

Fernando, que es mánager de discoteca en Noruega, ha contado en una entrevista para el podcast 'Salmón y punto', que trata principalmente de información de utilidad sobre el país nórdico, lo difícil que es ligar allí por una simple razón: el tiempo.

Primero ha puesto el ejemplo que trata de que, si tienes intención de quedar con un amigo, no le llames diciéndole que estás cerca de su casa por si quiere "tomar una cerveza". "Es muy invasivo, le tienes que hablar y decirle de quedar ESTE día a ESTA hora", ha desvelado.

Ha afirmado que, como costumbre, los noruegos quedan con los demás con tiempo de antelación, como si se tratase de llevar una agenda en la que organizarse. Y pasa lo mismo al ligar: "Me ha pasado eso de estar hablando con chavalas, decirles de quedar y que me pregunten si puedo el sábado de la semana que viene... ¡Y estamos a martes! Pregúntame tres días antes".

"Yo creo que simplemte resta a la hora de simplemente salir a dar una vuelta y desestresarte, yo en España lo hacía todos los días y ayudaba, es muy saludable mentalmente", ha concluido.

Sus palabras han llegado a oídos de casi 280.000 personas, recibiendo más de 6.700 'me gusta'. Entre los más de 225 comentarios, ha habido división de opiniones entre los que han estado de acuerdo con Fernando y los que se identifican mucho con los Noruegos. "Soy Noruego y no me he dado cuenta", expresa la usuaria Sol.