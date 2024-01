Un español muestra lo que cuesta un transporte en Tailandia y se percata de que le intentan timar

El usuario de TikTok @carloscruzrzz ha publicado un vídeo explicando cuánto cuesta coger un autobús en Tailandia, a pesar de que le han intentado timar varias veces "por ser turista".

"No cuesta ni dos euros. No me van a vacilar. Estoy intentando evitar estafas viajando solo por Tailandia", ha señalado el joven nada más empezar la grabación.

El joven se encuentra en Chiang Mai, ciudad ubicada en el norte de Tailandia, intentando "encontrar una furgoneta roja que se supone que te lleva a donde tú quieras si te montas en la parte de atrás y negociando un poco el precio".

Tras preguntar a varios conductores, se ha percatado de que le estaban intentando estafar: "No es que me cobren tres euros más, porque tres euros me dan igual, pero es porque me están viendo cara de turista tonto y no voy a pagar de más".

Al final, ha encontrado un transporte asequible: "Me querían cobrar 600 (bahts) ida y vuelta y estoy yendo por 30 solo idea; 600 son como 13 o 14 euros y estoy yendo por un euro. Se estaba riendo de mí".

Y así ha terminado de hablar, un tanto ofendido, acerca de lo sucedido: "Yo entiendo que a un guiri empanado se la cuelen, pero que yo soy andaluz, déjate de rollos".