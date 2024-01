Un hombre de 40 años acude a una fiesta con adolescentes, explica cómo fue y qué le llamó la atención

El usuario de TikTok @robeciraptor ha publicado un vídeo relatando cómo ha sido salir de fiesta una noche con adolescentes, teniendo él 40 años, al acudir a "la fiesta del sobrino" de su mejor amigo.

"Lo primero, botellón a tres grados. Esto no ha cambiado. Yo he hecho botellón a temperaturas gélidas, pero ellos tienen mejor logística. Nosotros teníamos una bomber que no abrigaba nada y ahora todos tienen un North Face", ha empezado diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Asimismo, ha mencionado que "no beben en botellas cortadas, tienen vasos y primeras marcas y no hacen calimocho en bolsas", dando a entender que esto último sí se hacía en su época.

También ha señalado que "la tecnología está súper presente", y así lo ha ejemplificado: "A los 20 minutos de llegar, dijeron de grabar un TikTok. Una chica se me acercó preocupándose por si sabía lo que era TikTok. Se creía que tenía 400 años".

El chico se ofreció a ser su cámara para que los jóvenes se grabaran porque a él le daba "vergüenza" salir: "En qué momento. Lo grabaron 14 veces, hasta que todos estuvieron de acuerdo de que estaba bien".

Cuando le pidieron poner música en su coche, una chica le dijo que no le gustaba nada de lo que tenía y pidió poner su móvil. Hablando de la diferencia de edad, ha asegurado que la joven daba por hecho que no fuera a saber "conectar un teléfono a un coche".

Asimismo, le ha sorprendido gratamente que "los jóvenes fuman mucho menos" que antes, aunque "beber, beben igual". Durante la noche, incluso, dos veces le confundieron "con uno de seguridad".

En cuanto al tema de conocer gente nueva, ha explicado que los de su edad lo hacía en las discotecas y los de hoy en día "se divierten entre ellos, con sus amigos, y es el domingo de resaca tirados en el sofá cuando conocen a gente por redes sociales".

Para terminar, ha insistido en el tema del móvil, que "está demasiado presente", incluso en una fiesta: "Yo miraba de lejos y el 80% de ellos estaban con el teléfono. A veces, incluso, se mandaban cosas entre ellos. Eso sí que ha cambiado mucho".