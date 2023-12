Un español pide ayuda por el sistema de numeración que ha visto en algunas calles de Portugal

El español conocido en redes sociales como 1000Experiencias (@1000experiencias), que tiene más de 500.000 seguidores, lleva creando contenido sobre cómo es su vida en el extranjero. Primero lo hizo en Finlandia y ahora lo está generando sobre su día a día en Portugal.

En los últimos días se ha dado cuenta de un detalle que ha visto en las calles del país vecino y ha querido pedir una explicación a sus seguidores: "Pregunta seria, ¿alguien me puede explicar por favor cómo funcionan los números de las calles aquí en Portugal?".

"Porque es que literalmente no tiene ningún tipo de sentido. Del 769 salta al 783 y de este salta al 793 y luego al 807", ha ejemplificado el creador de contenido, que ha ido grabando esa numeración en la calle.

"No sé cómo llegar, no sé cómo llegar al destino y esto lo grabé en una calle concreta, pero es que en todos los lugares es igual, es decir, no tiene ningún tipo de sentido los números", ha añadido.

Finalmente ha terminado insistiendo en si alguien le puede dar una explicación para tenerlo en cuenta en un futuro. "Me hará falta esta información", ha terminado.

Entre las respuestas que le han dado es que algunas calles se numeran con respecto a los metros que hay desde el bloque hasta el inicio de la calle. También hay otras contestaciones en las que le dicen que algunas zonas cuentan todos los huecos de las paredes, incluyendo puertas y ventanas.