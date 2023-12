Avisa de la estafa que sufrió al ir a alquilar un piso: le acabó llegando una demanda de 3.000 euros

La usuaria de TikTok Elena Pascual ha contado en un vídeo publicado en su perfil de esta red social la estafa que ha sufrido su padre de una forma de lo más corriente. "Es algo que nos puede pasar a todos y lo voy a contar con detalle para que no te pase a ti", indica la joven.

Hace dos años, según relata, quiso alquilar un piso en Barcelona y encontró uno en Idealista que le gustó. Contactó con la persona y le dijo que había varias personas interesadas, pero que tenían que hacer un estudio de solvencia de los inquilinos porque lo querían alquilarlo a largo plazo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Para ello necesitaban mi DNI por delante y por detrás y las últimas tres nóminas. En ese momento era estudiante, así que envié lo de mi padre", cuenta. Nunca más llegó a tener respuesta de esa persona, pero pensó que lo habrían alquilado a otro candidato y no se lo habrían notificado.

"Una cosa que ahora lo pienso y no me di cuenta en su momento es que en la conversación le dije si había gastos de agencia y me dijo que no", prosigue detallando la usuaria de TikTok.

Pascual informa que no pensaba que les podía ocurrir nada malo hasta que, dos años más tarde, le llegó a su padre una notificación de demanda porque no se había hecho cargo de una deuda de 3.000 euros con un banco extranjero.

"Mi padre nunca ha pedido una deuda con este banco, no tiene ni siquiera una cuenta ahí. Ha podido acceder a la demanda y leer exactamente lo que ha pasado y ha comprobado que sí que tienen toda la información de su DNI y sus nóminas... y él nunca las ha compartido con nadie", asegura.

Pascual afirma que se dieron cuenta que solo ha compartido una vez su nómina y fue con esta persona para el estudio de solvencia: "Miramos la fecha en la que compartí con esta persona los datos de mi padre y pidieron el crédito a los tres días. Obviamente fueron ellos y además se ve que en la deep web tú puedes vender esta información, ya que hay gente que va a pagar muchísimo dinero por una foto de DNI y una nómina porque con esto ya pueden pedir un crédito".

Finalmente, acaba contando que el tema está en manos de los abogados y que aún no se sabe la resolución, aunque avisa que según lo que ha leído se acabará anulando ese crédito, pero que el susto y el dolor de cabeza ya lo ha tenido.