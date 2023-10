Un español prueba los churros en un puesto de Cuba: tiene claro el veredicto final

El usuario de TikTok @jesusansal ha publicado un vídeo mostrando un puesto de churros en una calle de La Habana (Cuba) y se ha grabado para opinar de su sabor.

"Me lo he encontrado en La Habana Vieja. Vamos a probarlos. Aquí los venden con azúcar y también con leche condensada. Eso no lo he probado nunca", ha empezado señalando.

Sin embargo, esta segunda opción ha decidido evitarla porque le resultaría muy "empalagoso".

Tras probarlos, ha opinado que "están muy apañados, mejor que los holandeses, buenísimos".

Por su parte, los internautas de la red han manifestado su sorpresa por haber encontrado churros en Cuba, dando a entender que ver este tipo de puestos no es habitual.