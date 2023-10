El "choque cultural" de una joven murciana con su novio valenciano al probar la paella y hacer esto

Los choques culturales son habituales en las parejas cuando cada uno es de un país o una región distinta de España. Por ejemplo, hay alimentos y platos que en una comunidad autónoma se comen de una forma y en otra se hacen de manera totalmente distinta.

Algo así le ha pasado a la tuitera @SrtaBelen12. Lo curioso es que ella es murciana y su novio es valenciano por lo que, en este caso, la distancia no es precisamente tan grande como para que haya mucha diferencia a la comer tal o cual plato.

"Creo que jamás tuve un choque cultural tan heavy como la primera vez que probé la paella y mi novio (valenciano) casi se desmaya cuando me vio echarle un chorretazo de limón de los que te hacen saltar las lágrimas (soy murciana)", ha contado en la red social de Elon Musk.

En otro mensaje ha puesto otro ejemplo de su afición, como buena murciana, por el limón: "Por favor aquella vez que me trajeron atún rojo de este carísimo y le eché medio limón sin que pudieran hacer nada para evitarlo jajaja y volvería a nacer murciana soy esto y no me arrepiento DE NADA".

Un tuit que ha dado muchísimo que hablar y que va camino de un alcance de 500.000 personas en pocas horas.

Estos son algunos de los numerosos tuits de respuesta que ha recibido: