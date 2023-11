Un español va a tomar un café en Irlanda a las 17.30 y no puede creerse lo que le dicen

El usuario de TikTok @nachobarrueco_, español que vive en Irlanda, ha desvelado uno de esos 'choques culturales' a los que no se acostumbra en aquel país: los horarios que, como ocurre en casi toda Europa, poco tienen que ver con los de España.

"Después de año y medio viviendo en Irlanda todavía no me he acostumbrado y dudo que me vaya a acostumbrar algún día. Hoy domingo, como buen español, me he levantado tarde, después, sobre las 15.30-16.00, me he tomado mi pollito asado", empieza diciendo.

Luego se quería ir a tomar un café al centro comercial. "¿Te puedes creer que me dan el café y me dicen: 'We are going to close [Vamos a cerrar]'? ¡A las seis menos cuarto!", exclama.

"Si quieres te sirvo, pero we are going to close. ¡Cómo que we are going to close! ¡Si me acabo de levantar! ¡Si estaba durmiendo la siesta! Y ahora empieza mi día, después de dormir la siesta, de comer mi pollo asado, ahora empieza mi día. ¡Cómo que we are going to close!", repite.

El usuario se lamenta porque "cierra todo prontísimo", hasta el punto de que a "a las seis está todo cerrado". "¡Ciérrame a las ocho, por lo menos, no te estoy diciendo que me cierres como en España, pero ciérrame a las ocho! Es que aquí a partir de las 18.00 para la gente ya es de noche, no hay nada que hacer, se van a sus casas a cenar y a prepararse para el día siguiente", insiste.