Un español que trabaja en un restaurante en Australia cuenta lo MUY mal que lo está pasando 

El usuario de TikTok @david.sbed ha publicado un vídeo contando lo mal que lo está pasando trabajando en un restaurante de Australia, calificando su experiencia en el país de "mala".

"Yo no sé qué le pasa a la gente de la cocina. Me tienen atravesado. Están todo el puto rato riéndose de mí, de mi inglés, porque obviamente no sé tanto como ellos", ha empezado explicando.

También ha contado que "el otro día" tuvo una "discusión con uno de ellos" después de que este se pusiera "farruco", de nuevo, por su forma de hablar inglés.

"Vente a España a trabajar sin saber español, a ver si eres tan chulo. Esta gente no se pone en tu lugar. Son unos mierdas", ha dicho el joven sin pelos en la lengua.

Además, uno de los trabajadores le explicó lo sucedido al jefe: "Me ha venido diciendo que qué hacía. Me siento como el culo (...) Me cuesta defenderme en inglés. Si la conversación hubiera sido en español, se lo hubiera explicado de puta madre".

Para terminar, ha asegurado que, a partir de ahora, les va a ignorar: "Paso de jaleos y de perder mi trabajo, porque realmente estoy muy contento aquí. Lo único que me sobran son los cuatro de cocina".